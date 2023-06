Real Madrid, Luka Modric ha deciso di rinnovare fino al 2024

Luka Modric ha deciso riguardo il proprio futuro e optato per una permanenza al RealMadrid per un ulteriore anno. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, il quale si dà convinto delle intenzioni del croato. Perché se il pressing dell'Arabia Saudita aveva fatto presagire un addio anticipato, anche per concentrare tutte le proprie forze sulla Nazionale, Luka è convinto di poter disputare un altro anno nel grande calcio europeo. Così lo scorso aprile avrebbe avuto un incontro con Florentino Perez, il presidente dei blancos, e raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto di un ulteriore stagione.