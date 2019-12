Real Madrid, maglia speciale per… FIFA 20

Il mondo del pallone e quello dei videgame tornano a mescolarsi. Questa volta il protagonista è il Real Madrid, in collaborazione con Adidas e FIFA20. Il club spagnolo ha infatti annunciato una maglia in edizione limitata per il noto videogioco di calcio.

Maglia gold presentata attraverso i canali social ufficiali e che sarà disponibile sia su FIFA 20 sia negli store del club spagnolo. Una novità che conferma come lo sguardo delle società calcistiche sia sempre più ampio con l’intento di raggiungere target molto ampi e diversi da quelli classici. Nel filmato pubblicato dal Real Madrid sono presenti anche Marcelo e James Rodriguez anche nella versione “videogioco”.