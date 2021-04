Real Madrid, Marcelo a rischio contro il Chelsea? Sorteggiato come scrutatore

Il Real Madrid si gioca la finale di Champions a Stamford Bridge, dove rischia di non esserci Marcelo

Il Real Madrid dovrà fare di più per strappare il pass per la finale di Champions League. Al ‘Di Stefano’ di Valdebebas è stato il Chelsea a dominare il campo, più propositivo dei padroni di casa che hanno acciuffato il pareggio grazie ad un colpo di classe di Karim Benzema. Tutto rimandato al ritorno a Stamford Bridge, dove potrebbe non esserci Marcelo.

LA CHIAMATA – Stando a quanto riporta El Mundo, il terzino brasiliano, con cittadinanza spagnola, è stato sorteggiato per far parte di un seggio elettorale nelle elezioni per l’Assemblea di Madrid. Il grosso problema risiede nella data, il 4 maggio, ovvero un giorno prima della trasferta a Londra. Il suo ruolo di scrutatore comprometterebbe la sua presenza contro il Chelsea, una possibile altra grana difensiva per Zidane che attende il rientro di Sergio Ramos e Mendy. Il club e Marcelo si sarebbero opposti a tale sorteggio, anche se per ora le richieste sono state respinte.