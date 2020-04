Real Madrid, Marcelo ha deciso il suo futuro

Marcelo negli ultimi anni è stato sicuramente uno dei terzini più forti al mondo. Con il Real Madrid ha sollevato tantissimi trofei diventando una vera e propria icona del club. Negli ultimi tempi però, le prestazioni avevano deluso il pubblico dei Blanco che aveva addirittura fischiato il brasiliano.

SE QUEDA – Uno strappo con la tifoseria che sembrava insanabile. Sul 31enne si sono fiondate subito le maggiori squadre europee che hanno cercato di strapparlo dal Bernabeu. Niente da fare, però. Marcelo vuole rimanere a Madrid. Il brasiliano, come riportato da AS vuole continuare il lavoro iniziato con Zinedine Zidane. Le pretendenti rimangono comunque alla finestra, consce che nel mercato non è mai detta l’ultima parola.