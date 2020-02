Real Madrid, Marcelo nei guai: fermato per eccesso di velocità senza punti nella patente…

Problemi per Marcelo. L’esterno del Real Madrid, secondo quanto informano i media spagnoli, tra cui El Mundo, sarebbe stato citato in tribunale per essere stato fermato per eccesso di velocità alla guida della sua Audi senza avere punti nella patente. Il fatto risalirebbe allo scorso 19 dicembre.

Marcelo sarebbe stato trovato alle 11 del mattino sull’autostrada M-12 in un tratto in cui il limite di velocità è 120 ad andare al ben 134 km orari. In quel momento il brasiliano non aveva punti sulla patente e quindi gli era proibito guidare. Il calciatore avrebbe sostenuto di essere ignaro del fatto di non avere alcun punto sul documento.