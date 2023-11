Real Madrid, Meunier su Bellingham: “Ha da sempre questa disinvoltura”

Attualmente infortunato (ma rientrerà in queste ore a disposizione di Carlo Ancelotti), Jude Bellingham è senza alcun dubbio il nome a livello europeo di questa prima parte di stagione. Colpi, giocate da campione e gol, tantissimi gol. Priva di Karim Benzema, la squadra di Carlo Ancelotti ha di fatto sostituito le reti dell'attaccante oggi in Arabia Saudita (all'Al-Ittihad) con il centrocampista inglese ex Borussia Dortmund, che ha fin qui impressionato tutti gli addetti ai lavori. Chi lo conosce bene però, non può che confermare il talento che il calciatore inglese ha sempre avuto. E' il caso di Thomas Meunier, ex calciatore del Paris Saint-Germain che, per qualche tempo, ha condiviso lo spogliatoio al Borussia Dortmund proprio con il calciatore più amato del momento a livello mondiale: Jude Bellingham. "Se Jude fosse una quota di borsa e gli avessi messo un euro quando ha lasciato Birmingham, potrei smettere di lavorare" - l'elogio di Thomas Meunier in So Football . “ È un ragazzo che muove le linee. Aveva già questa disinvoltura e questo spirito, mentre molti giocatori della sua età si accontentano di restare un po’ indietro".