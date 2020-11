Real Madrid, Mijatovic ce l’ha con Isco: “Deve essere sincero con se stesso e dire a Zidane che…”

Una brutta sconfitta quella subita dal Real Madrid in casa del Valencia. Netto il 4-1 subito dagli uomini di Zidane contro i Pipistrelli e tra i giocatori più in ombra c’è sicuramente Isco. Lo spagnolo, da tempo nel mirino della critica, ha ricevuto un “consiglio”, neppure tanto amichevole, da parte di Pedja Mijatovic.

Mijatovic: “Isco in quella posizione non serve a nulla”

Come riporta Mundo Deportivo, Mijatovic ha voluto dire la sua dopo la sconfitta del Real Madrid contro il Valencia soffermandosi soprattutto sulla prova in ombra di Isco: “I giocatori devono correggere gli allenatori. Se non li metti in una posizione in cui possono dare un contributo positivo alla squadra allora glielo devono dire”, ha spiegato l’ex blancos. “Dovrebbero dire al mister che preferiscono una certa posizione, altrimenti dovrebbero mettere un compagno di squadra al suo posto. I giocatori sanno bene in che condizione fisica si trovano e cosa possono dare in ogni ruolo. Isco può non deve essere stato molto sincero con se stesso, ma in queste condizioni bisogna dire all’allenatore: ‘voglio giocare ma in questa posizione non servo a nulla’”.