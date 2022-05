Real Madrid, Militao verso rinnovo galactico a cifre… alla Alaba

Il difensore verrà premiato dopo la grande stagione conclusa con la vittoria in Liga e in Champions League

Il Real Madrid lavora al rinnovo di contratto di Eder Militao , uno dei pezzi fondamentali della squadra in questa straordinaria stagione dei Blancos targata Carlo Ancelotti. Protagonista ne LaLiga e soprattutto in Champions League, il difensore è cresciuto a vista d'occhio dimostrando tutto il suo valore.

Come si legge sulle pagine di AS, l'agente del brasiliano, che insieme ad Alaba non fatto rimpiangere la coppia Varane-Sergio Ramos, sta lavorando con il club per il rinnovo del suo assistito, in scadenza - per la verità ancora piuttosto lontana - nel 2025.