Real Madrid, Modric ammette: “Delusi dall’addio in Champions League. Penso già a tornare a lavorare per vincere”

C’è una sensazione agrodolce in casa Real Madrid al termine della stagione 2019-2020. Un’annata particolare, durata tanto a causa dell’emergenza coronavirus. Una Supercoppa vinta, una Liga portata a casa in un testa a testa avvincente col Barcellona, ma anche l’uscita anticipata dalla Champions League, trofeo nel quale i blancos sono abituati a fare molto bene. Ecco perché, nel resoconto della stagione di Luka Modric è evidente quel pizzico di delusione nonostante ben due trofei prestigiosi vinti.

Modric: “Delusi per la Champions. Lavoro già per vincere nella prossima stagione”

Il centrocampista del Real Madrid ha voluto mandare un messaggio sul proprio profilo Instagram rivolto ai fan e non solo. “Il nostro cammino europeo è finito prima del previsto. Siamo dispiaciuti perché la storia di questo club si basa sul vincere sempre”, ha detto Modric in riferimento alla Champions League e all’eliminazione dal torneo per mano del Manchester City. “Ma questo non può farci dimenticare i due titoli vinti: un campionato diverso e speciale e la Supercoppa. Già da adesso penso a tornare al lavoro e a tornare vincere. Grazie mille a tutti i tifosi”.