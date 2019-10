Real Madrid, Modric trattiene Bale: “Spero resti questa stagione e per molte altre ancora…”

Sono stati entrambi protagonisti di un infortunio nel match che gli ha visti rivali durante Galles-Croazia, adesso Luka Modric e Gareth Bale si ritroveranno in ritiro in Spagna col Real Madrid.

Intervistato dal Mirror, il centrocampista croato ha parlato proprio delle sue condizioni fisiche e di quelle del compagno. Ma non solo. Il Pallone d’Oro in carica ha confessato di desiderare la permanenza del gallese che, fino a poche settimane fa, sembra in procinto di salutre la Spagna e la camiseta blanca.

BALE – “Se vorrei che Gareth rimanesse? Certo. Bale è un calciatore incredibile ed è importantissimo per il Real Madrid. Lo sta dimostrando anche in questa stagione. Spero resti questi stagione e anche nelle prossime. Per noi e per il club è importante”, ha detto Modric.

INFORTUNIO – E sulle condizioni fisiche sue e del compagno: “Non ci siamo visti dopo Galles-Croazia perché ci siamo fatti entrambi male. Ma io sto bene e spero anche lui”.

STAGIONE – Sull’avvio complicato della stagione, nonostante il primo posto in classifica in Liga: “Siamo solo all’inizio della stagione, sono sicuro che faremo bene. Siamo abbastanza bravi per rifarci e riprendere il nostro cammino anche in Coppa”.