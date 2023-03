Real Madrid, Nacho: “Futuro? No so cosa voglia dire giocare per un altro club”

FUTURO - "Sto cercando solo di vivere il presente, sono nel momento più bello della carriera, all'inizio sembrava tutto difficile ma poi la situazione è cambiata. Per me sarebbe lo stesso anche con due anni di contratto in più. In questo momento sono soddisfatto, prenderemo una decisione con il Real Madrid dopo esserci parlati", ha detto Nacho. Poi, confermando il grande amore per il club madrileno, società nella quale è "nato e cresciuto" e ha militato fin qui per tutta la carriera: "Io non so neanche cosa significhi giocare in un altro club, sono sicuro che difficilmente troverò un posto migliore. Voglio potermi sentire importante com'è stato in questi ultimi anni, non cerco più minuti o soldi ma solo di sentire ricambiato il mio impegno. All'inizio non era così e per me è stata molto dura".