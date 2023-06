Real Madrid, niente addio per Nacho: rinnovo fino al 2024

Dopo tanti rumors, ecco il rinnovo: Nacho non va via dal Real Madrid ma resta fino al 2024.

I rumors d'addio come parametro zero, poi la svolta e oggi il rinnovo. Nacho e Real Madrid ancora insieme per un'altra stagione. Attraverso i propri canali social e il sito ufficiale, il club Blancos ha reso noto il rinnovo del difensore fino al 2024.