Real Madrid, niente premi per stagione 2019-20: tutta la rosa rinuncia a 1 milione di bonus

La crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio si fa sentire anche in casa Real Madrid. Ecco perché, secondo quanto riportato dalla radio spagnola Cope, la rosa dei blancos ha deciso di comune accordo con la società di rinunciare ai bonus derivanti dalla passata stagione, conclusa con la vittoria della Supercoppa e soprattutto della Liga.

Real Madrid: niente bonus da 1 milione

Secondo quanto si apprende, tutti i giocatori del Real Madrid hanno rinunciato ad un milione di euro di bonus per la scorsa stagione relativo ai successi nel campionato e nella Supercoppa di Spagna. Rispettivamente, i calciatori avrebbero dovuto ottenere 700 mila euro per la Liga e altri 300 mila per la Coppa.

La decisione di rinunciare a tale bonus è stata presa per aiutare il club a superare la crisi economica causata dalla pandemia e fa seguito all’accordo preso durante il lockdown per la riduzione degli stipendi dei calciatori del 10%, che ha permesso al club della capitale spagnola di risparmiare circa 50 milioni di euro, senza andare a toccare gli stipendi dei dipendenti della squadra.

INCIDENTE PICCANTE PER COMPAGNA DI CALCIATORE