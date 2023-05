Real Madrid-Osasuna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo Real Madrid e Osasuna per la finale di Coppa del Re. Appuntamento alle 22.

Real Madrid-Osasuna, finale di Coppa del Re. In campo le due formazioni spagnole per l'ultimo atto del torneo, oggi sabato 6 maggio 2023 alle ore 22.

Real Madrid-Osasuna, le ultime Appuntamento con la storia per alzare un trofeo. Real Madrid di Ancelotti e Osasuna di Arrasate in campo per darsi battaglia.

A Siviglia, sede della partita, i Blancos si dovrebbero affidare a Benzema in attacco con Vinicius e Rodrygo. Con Modric non al meglio, il tecnico di Reggiolo potrebbe mettere in campo il giovane Tchouameni con Kroos e Valverde ad agire in mezzo. In difesa, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, con il francese adattato a terzino, ruolo già ricoperto anche in Nazionale. Sarà Courtois il portiere a difendere i pali madrileni.

Nell'Osasuna, Abde, Avila, Budimir dovrebbero essere i tre più avanzati della formazione. Moi Gomez, Torro, Moncayola agiranno a centrocampo. In difesa, invece, davanti a Sergio Herrera ci saranno Pena, David Garcia, Aridane, Cruz.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Real Madrid-Osasuna, finale di Coppa del Re, si giocherà sabato 6 maggio 2023 all'Estadio de la Cartuja di Siviglia. Calcio d'inizio alle ore 22.00.

La partita verrà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro in tv su Telelombardia. Tutti gli appassionati di calcio spagnolo e i tifosi delle due squadre potranno quindi vedere il match live.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

OSASUNA (4-3-3): Sergio Herrera; Pena, David Garcia, Aridane, Cruz; Moi Gomez, Torro, Moncayola; Abde, Avila, Budimir. All. Arrasate.