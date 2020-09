Real Madrid, paradosso Hazard: ha perso 2 settimane di lavoro per andare col Belgio e… non giocare

Sta facendo discutere in Spagna la situazione di Eden Hazard al Real Madrid. Il belga è stato molto criticato di recente per la sua forma fisica e le ultime decisioni legate anche alla convocazione in Nazionale e il suo mancato impiego. Proprio la convocazione in Belgio ha amplificato un momento già di per sé critico per l’ex Chelsea.

Real Madrid, Hazard è un problema

Come scrive il quotidiano spagnolo Sport, Hazard è diventato un problema per il Real Madrid che in queste ore ha provato a sottolineare l’impegno del giocatore per rimettersi in forma. Peccato, però, che come scrive il periodico, il belga, per andare in Nazionale e… non giocoare, abbia di fatto perso due settimane di allenamenti sotto gli ordini di Zidane. Una scelta, quella di rispondere alla convocazione col Belgio che non è piaciuta alla società e ai tifosi che vorrebbero vedere l’ex Chelsea tornare a giocare come faceva in Premier League e meritarsi la cifra che la società ha speso per lui.

