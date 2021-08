Real Madrid, parla Perez: “Non ho influenzato l’addio di Messi”

Florentino Perez, replica alle accuse mosse da Jaume Llopis.

Secondo l'ex dirigente del Barcellona Jaume Llopis, dietro al trasferimento di Messi al PSG, ci sarebbe addirittura la regia del presidente del Real Madrid Florentino Perez . "L'addio di Messi è una manovra che favorisce Florentino. Non è un caso che Ferran Reverter , nuovo CEO del Barça, abbia una grande amicizia con lui". Queste erano state le dure dichiarazioni di Llopis, al quale, ha prontamente risposto Perez in un comunicato apparso sul sito ufficiale del Real Madrid.

COMUNICATO - Nel comunicato diffuso dal club, il presidente dei "blancos" spiega chiaramente la sua posizione: "E' impossibile che io abbia avuto alcuna influenza né nella cessione di Messi né in qualsiasi altra decisione del Barcellona. E' del tutto falso che io abbia un'amicizia con il CEO del Barcellona, Ferran Reverter, una persona che ho visto appena due volte in tutta la mia vita, quattro mesi fa e sabato dopo la riunione con il Barcellona e la Juventus. Spero che Jaume Llopis rettifichi le sue dichiarazioni che non corrispondono alla realtà".