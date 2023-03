Real Madrid, per Hazard contro il Barcellona è un Clasico: non ha mai giocato

Infatti, l'eventuale mancato impiego del belga non sarebbe una novità. Come sottolinea AS , il calciatore non ha mai avuto il piacere di scendere in campo nelle sfide contro il club catalano da quando veste la maglia dei Blancos da ben quattro stagioni ormai.

Per lui zero minuti in 9 match, i primi quattro persi per infortunio, gli altri per scelta tecnica. Da quando Carlo Ancelotti è tornato alla guida dei madridisti, l'ex Chelsea si è sempre accomodato in panchina e sarà così, molto probabilmente, anche per la gara di Coppa, quando le due squadre si affronteranno nella semifinale d'andata del torneo. Per Hazard, in questa stagione, solo 296'.