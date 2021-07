Real Madrid, Pérez perde un calciatore a causa di un audio

Le parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez, hanno fatto molto rumore e potrebbero inffluenzare anche le prossime trattative di mercato.

Non sono certamente giorni facili questi per il presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Come sappiamo sono usciti degli audio privati, in cui il presidente del Real Madrid ha attaccato pesantemente membri di rilievo del mondo madridista e non solo. Tra i nomi usciti da queste registrazioni ci sono anche quello del presidente del Porto, Pinto Da Costa e del procuratore Jorge Mendes, chiamati in causa per alcune dichiarazioni in cui ha sottolineato l'oscurità dei movimenti di denaro avvenuti durante il trasferimento di Pepe al Real Madrid.