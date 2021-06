Real Madrid, Perez: “Zidane vuole allenare la Francia per lui è stato anno duro”

Parla il presidente del club blancos. Da Zidane all'arrivo di Ancelotti, passando per la separazione con Sergio Ramos

ADDIO - Questo inizio di estate è stato anche il momento di diversi addii. Su tutti quello di Zidane: "Il suo addio non mi ha sorpreso. Quest'anno è stata dura per lui e alla lunga ci si stanca. La vita dell'allenatore è molto dura. Ho lottato per cercare di convincerlo. La sua lettera d'addio? Non l'ho letta. Zidane è molto semplice, quando dice che vuole andare se n'è già andato. Posso dire che sogna di allenare la Nazionale francese, sono sicuro che ce la farà". Da un addio ad un altro, quello di Sergio Ramos: "Amo Ramos come un figlio. L'ho portato nel 2005. Non sono mai stato a una conferenza stampa con un giocatore. Lo adoro. È stato una leggenda. Gli abbiamo offerto un contratto, lui aveva una scadenza e non l'ha rispettata. Questa è casa sua e tornerà in un'altra posizione".