Real Madrid, piove sul bagnato: Courtois infortunato e a rischio per la Champions contro il Manchester City

Arrivano altre brutte notizie per il Real Madrid. Non solo la sconfitta contro il Betis in campionato che ha fatto perdere la vetta della classifica ai blancos a beneficio del Barcellona, ma anche un possibile infortunio al portiere Thibaut Courtois.

Secondo quanto riferisce AS, infatti, nonostante il belga abbia giocato tutti i novanta minuti della sfida de La Liga, il portiere ha lasciato lo stadio zoppicante e martedì sarà sottoposto ad alcuni test per determinare l’entità dell’infortunio alla gamba sinistra, forse all’inguine. Impossibile effettuare i controlli nella giornata odierna per via della forte infiammazione. Secondo il periodico, Courtois dovrebbe saltare le prossime due partite di campionato e anche la gara di Champions League contro il Manchester City è a forte rischio.