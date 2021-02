Real Madrid, piove sul bagnato: Sergio Ramos si opera al ginocchio. Out almeno 2 mesi

Non solo lo spazientito Zidane, al Real Madrid piove davvero sul bagnato. Sergio Ramos, capitano dei blancos, sarà operato al menisco del ginocchio sinistro dopo il duro infortunio rimediato contro l’Athletic Bilbao. Secondo AS, il calciatore subirà l’intervento chirurgico in queste ore.

Sergio Ramos: operazione e stop di almeno 2 mesi

Non è certo un bel momento per il Real Madrid che dopo i recenti risultati sportivi dovrà rinunciare da qui ai prossimi 2 mesi (almeno) al proprio capitano Sergio Ramos. Secondo quanto affermato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, El Gran Capitan, ha deciso di risolvere con un’operazione il suo problema al ginocchio che lo ha colpito nella gara disputata contro l’Atletico Bilbao. Il difensore, che stava provando a testare le sue condizioni sul campo nelle recenti apparizioni a Valdebebas, ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico che, inevitabilmente, lo terrà lontano dal campo per almeno 2 mesi. Solo dopo l’operazione si sapranno con precisione i reali tempi di recupero.