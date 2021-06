Real Madrid, presentata nuova maglia 2021-22: “This is Grandeza”

Presentata la divisa ufficiale per la prossima stagione

Il Real Madrid ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2021/2022. Tramite un post sui profili social, il club di Florentino Perez ha svelato la nuova camiseta blanca attraverso un filmato sensazionale. Una voce narrante ha accompagnato il video che ha visto come protagonisti alcune stelle del passato come Zidane, allenatore uscente, Kakà e Raul ma anche quelle del presente come Benzema, Marcelo ed Eden Hazard.

"I madridisti sanno tutto quello che c’è da sapere sulla vittoria. La vittoria è parte di quello che siamo. Ma questa maglia rappresenta di più: rappresenta uno spirito, a Madrid abbiamo un nome per questo spirito, lo chiamiamo: Grandeza. La Grandeza nasce nella nostra comunità, con la consapevolezza che possiamo ottenere sempre di più se agiamo assieme. Grandeza è l’orgoglio per quello che abbiamo ottenuto e per quello che vinceremo ancora, è credere in questa città e in questa comunità, e in questa maglia. Questa è la Grandeza, questo è il Real Madrid", queste le parole del filmato pubblicato dal Real Madrid nel quale si mostra la nuova maglia per il 2021-22.