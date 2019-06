Real Madrid, presentato Mendy: “Mi dissero che non avrei più potuto giocare a calcio: oggi invece guardate dove sono…”

Altra presentazione in casa Real Madrid. Dopo che nei giorni scorsi è toccato a Jovic, Hazard e Rodrygo, stavolta è stato il turno di Ferland Mendy, prelevato dall’Olympique Lione. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa.

TITOLI – “Sono molto felice di giocare per il miglior club al mondo e di poter indossare questa maglia. Spero di poter vincere molti titoli qua. Arrivare a giocare in questa società è stato sempre il mio sogno e, adesso, si è avverato. Mi auguro di poter dare il mio contributo: sono qui per imparare e per dare il massimo”.

PASSATO – “Quando avevo quindici anni, ho dovuto fare un intervento chirurgico all’anca: mi dissero che non avrei più giocato a calcio. Adesso invece sono nel Real Madrid”.