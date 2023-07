Real Madrid, primo record Blancos per Arda Guler: boom social storico

Il giovanissimo neo arrivato in casa Real Madrid ha già fatto registrare un primo record assoluto per il club... sui social.

Nelle scorse ore la presentazione ufficiale del suo arrivo al Real Madrid , ora anche la conferma: il giovane Arda Guler è già da record per i Blancos. Il neo acquisto, infatti, ha fatto registrare il primo traguardo significativo della sua esperienza in camiseta blanca.

Ovviamente non si tratta di numeri relativi al campo, ma per ora solo un dato... social.

La notizia con l'annuncio del trasferimento di Arda Güler al Real Madrid ha guadagnato 518mila like sul profilo Twitter del club madrileno in 5 ore. Questo è un record unico per il club su tale social network. Nessun post Blancos guadagnato più like prima di adesso. Il dato, riportato da Madrid Xtra, trova conferma anche attualmente con il post che è arrivato in due giorni a oltre 772 mila cuoricini. Nessuno aveva fatto meglio.