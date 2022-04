Real Madrid, problemi di vertigini per Mariano Diaz: costretto a stare a casa a riposo

Problema particolare per l'attaccante dei Blancos

Assente sabato nel match di campionato contro il Getafe, Mariano Diaz non sarà a disposizione di mister Carlo Ancelotti nemmeno nel match di ritorno di Champions League del Real Madrid contro il Chelsea. Il problema che ha colpito l'attaccante desta qualche preoccupazione. Si tratta di vertigini. Un guaio improvviso che ha sorpreso all'ultimo momento anche il tecnico italiano che lo aveva convocato per la sfida di Liga del weekend e che, invece, ha dovuto fare a meno di lui.

Da quanto si apprende da AS, infatti, fonti ufficiali del club Blancos hanno spiegato come a causa di un problema di vertigini Mariano Diaz sarà costretto ad osservare un periodo di riposo a casa non ancora quantificato in termini di tempo. Sicuramente, però, il giocatore non ci sarà in coppa contro i Blues.