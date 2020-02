Real Madrid, problemi in arrivo: a Sergio Ramos non piace… Odegaard. Scintille tra i due in Coppa

A distanza di alcune ore dal k.o a sorpresa subito in Coppa del Re, arrivano ulteriori retroscena riguardanti i momenti sul terreno di gioco. Sergio Ramos protagonista insieme al centrocampista della Real Sociedad Martin Odegaard, colpevole di aver fatto un intervento poco gradito al capitano blancos.

Un normale scontro di gioco tra due avversari, peccato che la stellina norvegese abbia il futuro già scritto: tornare al Real Madrid questa estate. Infatti, il classe 1998 si trova in prestito alla Real Sociedad, ma il suo cartellino appartiene al Real Madrid. Ecco perché, quanto accaduto in campo ha destato molte polemiche. Il centrocampista è andato in pressing su Sergio Ramos lasciando la gamba e commettendo fallo. La reazione del capitano merengues è stata di quelle ruvide con qualche frase di troppo come mostrano le immagini.

Questa estate Odegaard farà ritorno a Madrid. Come verrà accolto da Sergio Ramos? Altri problemi in arrivo in casa blanca…