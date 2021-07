Real Madrid, pronto un bonus milionario per Mbappé se arriva svincolato

Spunta una clamorosa ipotesi in casa Real Madrid, per poter riuscire ad ingaggiare Mbappe.

STRATEGIA - L'idea è di ripetere le modalità per il trasferimento di Alaba dal Bayern Monaco . E' vero che il difensore è arrivato a parametro zero, ma per convincerlo a non firmare per altri club, la squadra dei blancos ha elargito al calciatore, al momento della firma, circa 18 milioni di Euro.

MBAPPE'- Per il francese ovviamente il contratto sarebbe ben più corposo. Non solo la possibilità di guadagnare 50 milioni a stagione, ma la possibilità di ottenere, in caso di arrivo a costo zero, 40 milioni al momento della firma. Ci sono precise regole però nel Real Madrid e la dirigenza capitolina per poter agire così, ha dovuto informare il PSG, perché si può parlare di queste modalità, solo con un giocatore in scadenza di contratto. Il PSG ha dato il permesso, ma ha informato i madrileni che loro non sono disposti in questo momento a vendere la loro stella.