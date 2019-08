Real Madrid, rallentamento per l’arrivo di van de Beek. Ecco il motivo

Le ultime parole del ds dell’Ajax Overmars sul futuro del centrocampista Donny van de Beek sono state chiare: “Dovrebbe restare, non vi è una certezza assoluta ma dovrebbe andare così”. Effettivamente, l’affondo del Real Madrid non c’è ancora stato, anzi la trattativa ha subito un brusco rallentamento per volere dell’allenatore dei blancos Zinedine Zidane. Stando infatti a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il tecnico francese resta fermo nella sua posizione: vuole solo la firma del connazionale Paul Pogba per il reparto di centrocampo. Ma la società è altrettanto ferrea: niente spese folli per strappare il giocatore classe ’93 dal Manchester United. L’olandese dei Lancieri costerebbe comunque 50 milioni di euro, ma per Zidane non farebbe fare il salto di qualità alla squadra. Però, se dovesse dare il via libera…