Real Madrid, rebus Ancelotti: se parte, sarà Klopp il sostituto

Ha appena vinto il Mondiale per Club con il Real Madrid , eppure la posizione di Carlo Ancelotti alla guida dei Blancos non sembra poi essere così sicura. Da settimane, infatti, si susseguono diverse voci su una possibile partenza del tecnico di Reggiolo dal club spagnolo.

Con il successo delle scorse ore contro l’Al Hilal, Ancelotti ha conquistato il suo terzo Mondiale per Club ma non per questo ha la "garanzia" di restare a guidare i Galacticos in futuro. Nonostante il contratto ancora in essere e un anno ancora teorico da fare, il mister italiano potrebbe partire questa estate.