Real Madrid, record per Sergio Ramos: nessuno come lui nel derby di Madrid

Serata di record in casa Real Madrid e non solo per la vittoria ottenuta contro i rivali cittadini dell’Atletico. Infatti, il capitano Sergio Ramos, ha messo a segno un record davvero speciale. Con lui, ma per altre ragioni anche Karim Benzema, centravanti sempre dei blancos.

Il record di Sergio Ramos

Il capitano delle merengues ha tagliato un traguardo davvero importante che, ad oggi, lo rende unico per quanto riguarda le gare giocate tra le due potenze di Madrid. Sergio Ramos, come ricorda lo stesso Real, è diventato il calciatore che più volte ha disputato il derby: ben 43 i gettoni conquistati dal capitano delle merengues.