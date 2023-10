Real Madrid, recuperato Arda Guler. Ecco quando potrebbe esordire

Arrivato dal Fenerbahce come il talento del momento, ArdaGuler ha più volte dovuto rimandare il suo esordio con il RealMadrid. Il giovane trequartista, cercato da mezza Europa quest'estate, si è trovato costretto ai box dai problemi fisici che lo hanno allontanato dal terreno di gioco. Prima il problema al menisco, poi la lesione del retto femorale. Ora però pare del tutto recuperato e a disposizione di Carlo Ancelotti, che potrebbe già portarle con sé sin dal rientro dalla sosta Nazionali. Dunque, se tutto dovesse andare come previsto, il talento turco potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Real Madrid questo sabato contro il Siviglia. D'altro canto è anche plausibile che "Carletto" non voglia rischiarlo in una partita così fisica. La seconda possibilità quindi quella di martedì, con debutto in Champions League contro il Braga.