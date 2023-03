Real Madrid, reso pubblico il contratto: Ancelotti esonerato se…

Si è saputo qual è il tipo di accordo tra il Real Madrid e l'allenatore Carlo Ancelotti che riguarda l'eventuale allontanamento dell'ex centrocampista del Milan. Secondo The Athletic, il 63enne italiano sarà esonerato se il Real non vincerà trofei in questa stagione. E' stato escluso il Mondiale per club essendo più facile come poi si è rivelato con la vittoria a mani basse degli spagnoli. Dunque Ancelotti per rimanere secondo il giornale spagnolo dovrà vincere la Coppa del Re, il campionato e ovviamente la Champions League. Ancelotti ha chiesto rinforzi in estata ma la dirigenza del club madrileno, ha rifiutato. Dopo 24 turni della Liga, il Real Madrid ha 53 punti e si trova al secondo posto in classifica, nove punti dietro la capolista Barcellona.