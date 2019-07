Real Madrid, retroscena Bale: lo Jiangsu lo voleva a costo zero ma Perez ha bloccato tutto

Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning e invece a bloccare l’affare all’improvviso è stato niente meno che il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il numero uno blancos non ha, infatti, alcuna intenzione di cedere il giocatore a parametro zero o in cambio di un piccolo indennizzo.

DIETROFRONT – Il retroscena svelato dal Daily Star mette in evidenza come il dietrofront clamoroso per il passaggio del calciatore sia stato imposto proprio dal patron dei galacticos. L’affare, che avrebbe accontentato Zidane e Bale, non avrebbe, invece, soddisfatto Florentino Perez assolutamente contrario all’idea di perdere il suo pupillo senza ricevere niente in cambio. Bale avrebbe guadagnato un contratto faraonico da 1 milioni di sterline a settimana per i prossimi tre anni, ma il secco no del presidente ha bloccato definitivamente tutto. Lo Jiangsu Suning, infatti, ha chiuso poco dopo per Ivan Santini, dimenticando definitivamente il gallese.

Da capire, adesso, il futuro di Bale che potrebbe anche scendere in campo contro il Tottenham nell’Audi Cup.