Real Madrid, retroscena Ceballos: “Ancelotti mi ha chiesto scusa perché…”

"Quando inizierà il ritiro (8 luglio ndr), parlerà con l'allenatore per capire e decidere quale sarà il mio futuro", ha spiegato Ceballos che nella passata annata non ha giocato molto. Il desiderio del centrocampista è quello di mettere sulle gambe il maggior numero di minuti per andare al Mondiale con la sua Nazionale. Per farlo, non sarà sufficiente ripetere quanto fatto lo scorso anno dove, appunto, non ha trovato grande spazio. "Il mister Ancelotti si è scusato con me per il poco tempo di gioco che mi ha dato. Ha detto che avrei meritato di giocare di più", le dichiarazioni del giocatore a Mediaset che Marca riporta.