Real Madrid, riecco Casillas: nuovo ruolo per la leggenda dei blancos

Iker Casillas torna a casa, nella sua Madrid. L’ex portiere sarà dirigente del Real. Ad annunciarlo è stata la stessa società blanca con un comunicato pubblicato sul proprio sito e sui canali anche social de club.

“Il Real Madrid CF annuncia che Iker Casillas entra a far parte della Fondazione Real Madrid con il ruolo di vice amministratore delegato. Iker Casillas è una leggenda del Real Madrid, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra storia. Iker Casillas ha vinto 19 titoli durante i 25 anni in cui ha difeso la nostra maglia: 3 coppe europee, 3 mondiali per club, 2 supercoppe europee, 5 campionati, 2 coppe del re e 4 supercoppe spagnole. In Portogallo, con il Porto, ha vinto 2 Campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa. Con la squadra spagnola è stato internazionale 167 volte e ha vinto 1 Coppa del Mondo, 2 Coppe Europee e 1 Coppa del Mondo Under 20”.

E ancora: “La sua carriera sportiva e la sua dimensione umana sono state riconosciute con premi prestigiosi come il Premio Principe delle Asturie per lo sport, la Gran Croce dell’Ordine Reale al Merito Sportivo, la Medaglia d’Oro dell’Ordine Reale al Merito Sportivo e la Medaglia d’Oro della Comunità di Madrid. Per il Real Madrid è un orgoglio ricevere a casa uno dei suoi grandi capitani“, queste le parole della nota del Real Madrid su Casillas.