Real Madrid, rimpianto Zidane: “Olimpiadi? Avrei voluto giocarle, quindi sosterrò Sergio Ramos…”

Il Real Madrid si prepara per il prossimo impegno di campionato in trasferta contro il Levante e, durante la consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha commentato il desiderio espresso dal capitano Sergio Ramos di prendere parte della selezione spagnola per le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Se è quello che vuole, lo sosterrò. Considerando il giocatore che è, anche a 34 anni, se vuole andare a rappresentare il suo Paese, è molto bello, sarei molto felice”.

RIMPIANTO – Il perché del suo sostegno al capitano madrileno è ancora più chiaro dalle sue successive parole: “Mi sarebbe piaciuto partecipare alle Olimpiadi! I Giochi li trovo davvero meravigliosi, sono qualcosa di diverso da tutto, vivere un’esperienza del genere è favoloso e chi l’ha vissuta me lo ha confermato. Mi sarebbe piaciuto partecipare,ma ora è troppo tardi”, ha spiegato Zidane.