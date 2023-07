In casa Real Madrid si attende di capire se Mbappé arriverà o meno in questa sessione di mercato.

Mbappé al Real Madrid sì, oppure no? Per il giovane attaccante brasiliano dei BlancosRodrygoè un grande sì. Parlando alla trasmissione Boleiragem, su Sport TV, il calciatore verdeoro del club madrileno non ha nascosto come l'ambiente gradirebbe l'arrivo in squadra del francese che, ormai da diverse stagioni, è in orbita merengues.