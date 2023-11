Real Madrid, Rodrygo dopo il rinnovo: “Ancora tante storie da scrivere insieme”

Successivamente all'ufficialità del rinnovo di Vinicius Jr è arrivata anche quella del compagno di reparto, Rodrygo. L'attaccante brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con il RealMadrid fino al 2028, giurando amore ai colori blancos. L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social dello stesso club spagnolo che lo ha elogiato con un comunicato (qui l'avviso). A ruota libera anche lo stesso calciatore ha scritto qualcosa riguardo il prolungamento. Lo ha fatto sui propri profili, citando: "Ciao madridistas, sono davvero molto felice per il mio rinnovo di contratto. Abbiamo ancora tante storie da scrivere insieme. Ci vediamo in campo, Hala Madrid". Rodrygo è uno degli ingranaggi fondamentali dell'undici studiato da Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid. Con i suoi movimenti riesce a trovarsi alla perfezione con i compagni di reparto, Vinicius e Bellingham e far funzionare alla perfezione l'intero "macchinario".