Real Madrid, Rodrygo esalta Ancelotti: “Grazie a lui sono migliorato e punto al Mondiale”

Il brasiliano ringrazia il tecnico italiano per l'aiuto nella sua crescita e aspira ad essere presente al Mondiale col Brasile

CRESCITA - "Devo dire che mister Ancelotti è stato molto importante. Fin dal preseason mi ha parlato molto", ha spiegato Rodygo. "Mi ha sempre aiutato e so che devo migliorare. Accetto le critiche costruttive e se faccio bene lui si congratula con me. So che crescerò ancora con lui". Miglioramenti che lo potrebbero portare a Qatar 2022 col Brasile: "Tornare in Nazionale è stato molto importante per me. Spero di giocare e di affermarmi. Mondiale? Tutti i brasiliani vogliono essere in Qatar. Lavorerò per cercare di esserci. Se gioco bene posso avere delle occasioni".