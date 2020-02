Real Madrid, Rodrygo ‘furbetto’ ma non troppo: espulso col Castilla e salta il Clasico

Rodrygo protagonista con la squadra B del Real Madrid. L’attaccante, dopo aver realizzato il goal del 2-0 del Castilla (club che milita in Segunda B) contro il San Reyes, si è visto sventolare il secondo giallo della sua gara ricevendo di conseguenza il rosso. Il motivo? Un battibecco col portiere avversario che lamentava l’antisportività del rivale a causa di un giocatore fermo a terra per infortunio.

Rodrygo, infatti, ha continuato l’azione che lo ha poi portato a realizzare il gol del 2-0 con un avversario a terra. Il portiere del San Reyes se l’è presa parecchio generando un faccia a faccia che ha visto poi entrambi finire sul blocchetto del direttore di gara. Peccato che per l’attaccante blancos si trattasse del secondo cartellino giallo di giornata e che questo gli costerà caro anche in Liga. Rodrygo, infatti, salterà la prossima gara del Real Madrid: il Clasico col Barcellona.

L’articolo 56.3 del Codice Disciplinare RFEF, infatti, non lascia scampo al brasiliano: i giocatori schierati in altre squadre facenti riferimento al club principale o in una squadra-sponsor, in caso di sanzione, non potranno essere utilizzati in nessuna di esse. Un assenza pesante per Zidane che ha già perso Hazard per infortunio e dovrà fare a meno di un ottimo calciatore per il reparto avanzato.