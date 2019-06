Real Madrid, Rodrygo si presenta: “Mi identifico in Neymar e Robinho…”

Presentato ufficialmente dal Real Madrid Rodrygo, attaccante classe 2001 prelevato dal Santos. Il brasiliano, in conferenza stampa, ha così parlato.

NEYMAR E ROBINHO – “Per me questo è un sogno, è il più bel giorno della mia vita. Il Real è una grande squadra, che ha grandi calciatori e che continuerà sempre ad averli. Io sono a disposizione sia per la prima squadra che per il Castilla. So che qui c’è molta pressione, dovrò avere pazienza perché sono ancora giovane. Le mie caratteristiche? Sono un attaccante veloce, come Robinho e Neymar: mi identifico in loro. Idoli? Ronaldo il Fenomeno e Roberto Carlos. Se sarò il Neymar del Real? No, vorrei essere il Rodrygo del Real”.