Real Madrid sconfitto in Supercoppa, Ancelotti: “Irrispettoso parlare di umiliazione”

Il Real Madrid cade in quello che è stato definito il Super Clasico, ovvero la finalissima di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. 3-1 per i blaugrana e niente trofeo per mister Carlo Ancelotti che, in conferenza stampa, ha replicato piuttosto infastidito a chi ha parlato di "umiliazione" subita da parte dei Blancos.