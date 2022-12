Real Madrid, se parte Ancelotti cinque allenatori nel mirino di Perez

Il Real Madrid teme che Carlo Ancelotti possa andare via scegliendo il Brasile. Il presidente Florentino Perez si porta avanti con il lavoro ed ha una lista di cinque nomi. Tre sono ex giocatori: Raul Gonzalez (ora allenatore del Real Madrid Castilla, la squadra di riserva del club), Alvaro Arbeloa (Juvenil A) e Xabi Alonso (Bayer). Inoltre il Real Madrid sta prendendo in considerazione altri due allenatori che sono più esperti: l'ex del Chelsea Thomas Tuchel e l'allenatore del Bayern Julian Nagelsmann. Il Real Madrid ha collezionato 35 punti in 14 partite e si trova al secondo posto nella classifica della Liga spagnola dietro il Barcelona (37).