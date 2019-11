Real Madrid, sempre più nel segno di Benzema: proposto rinnovo ma il francese…

Prove di rinnovo in casa Real Madrid per Karim Benzema. Il centravanti francese è senza dubbio la nota più positiva di questa stagione delle merengues. Rendimento altissimo a suon di gol e assist per i compagni.

Ecco perché, stando a quanto riporta Marca, il Real Madrid gli avrebbe proposto il rinnovo di contratto fino al 2023. Due anni in più rispetto all’attuale contratto in scadenza nel 2021 e, soprattutto, un lauto ritocco dell’ingaggio. Dal canto suo, però, Benzema sta valutando l’offerta del club spagnolo e prima di accettare vorrebbe essere sicuro di mantenere il proprio rendimento a questi livelli. In questa stagione, il centravanti ha superato anche Di Stefano nella classifica marcatori dei blancos in Champions League.