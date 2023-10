Real Madrid sempre più ricco: vicino il traguardo del miliardo di fatturato

Real Madrid ha chiari i suoi obiettivi per questa stagione . Nello sport vincerà tutto, come sempre nella sua lunga storia di successi, e sul piano economico sarà la prima società sportiva a superare i 1.000 milioni di euro di fatturato in un anno. Come rivelato da '2Playbook', infatti, il Real si appresta a diventare la prima realtà sportiva capace di superare i 1.000 milioni di euro di fatturato in un anno.