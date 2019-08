Real Madrid, senti l’ex Valdano: “L’acquisto di Neymar? Servirebbe altro…”

Dopo l’incontro odierno di Parigi fra il club della capitale francese e gli emissari del Barcellona, che avvicina – anche se di pochissimo – Neymar al ritorno in maglia blaugrana, resta viva la possibilità che il brasiliano si trasferisca al Real Madrid, la rivale del campionato spagnolo. Sul possibile colpo ha espresso un’opinione Jorge Valdano, ex direttore sportivo e generale dei blancos, ai microfoni di Onda Cero: “Non è il giocatore di cui ha bisogno il Real, che invece dovrebbe rinforzarsi in altri reparti. Devono fare più gioco in mezzo al campo, credo che presto debbano prendere seriamente delle decisioni a riguardo”. Insomma, l’argentino non critica il sudamericano classe 1992 per il suo gioco o per i suoi comportamenti, semplicemente crede che la società di Florentino Perez debba investire i soldi su giocatori di altre zone del campo.