Real Madrid, senti Valdano: “Per Mbappé metterei nell’operazione Vinicius”

Vinicius al Psg, Mbappé al Real Madrid. Una trattativa alla quale Jorge Valdano direbbe assolutamente sì. Lo ha confermato lo stesso ex blancos nel corso di El Transistor. L’ex tecnico argentino ha risposto ad alcune domande proprio sulla possibile operazione di mercato che porterebbe il talento francese a vestire la camiseta blanca.

Valdano: “Sì ad affare Vinicius-Mbappé…”

Nonostante Valdano creda tanto nelle capacità di Vinicius, e lo stesso Real Madrid abbia dimostrato di voler puntare sul brasiliano con un investimento importante, nel caso di una trattativa per arrivare a MKbappé, anche il classe 2000 sarebbe sacrificabile. Lo dice senza problemi l’ex allenatore che spiega: “Inserire Vinicius in un’operazione per prendere Mbappé? Direi di sì, la farei. In primi staresti prendendo un calciatore più o meno della stessa età e della stessa posizione. Ma soprattutto staresti prendendo un talento che attira l’interesse di tutto il mondo. Mbappé è tra i calciatori più in vista e potenti”.

E ancora: “Il punto non è perdere un giocatore come Vinicius è prendere uno dei migliori al mondo…”.