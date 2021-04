Real Madrid, Sergio Ramos esclude CR7: “Nessuno forte come Ronaldinho”

Cristiano Ronaldo ha contribuito a rendere invincibile il Real Madrid quando vestiva la maglia delle Merengues. Con il portoghese a Madrid, dal 2009 al 2018, il Real ha sollevato 4 Champions League e vinto 2 campionati. Ma questo non è bastato all’ex compagno di squadra Sergio Ramos per definirlo il migliore di sempre in Spagna. Il difensore del Real Madrid, in un documentario su Amazon, ha espresso la sua ammirazione per l’ex calciatore del Barcellona Ronaldinho . “Sono sempre stato un suo grande fan per come giocava e per le sue magie in campo -sottolinea Sergio Ramos-. Era un giocatore speciale. Il tempo passerà, ma non vedremo più un calciatore con lo stesso livello di magia, originalità ed eccellenza. Nel periodo in cui ho dovuto fermare Ronaldinho, o almeno provare a farlo, ho capito che dovevo aspettarlo. Era quasi impossibile portargli via la palla ”, riporta AS Ramos. Ronaldinho ha difeso i colori del Barcellona dal 2003 al 2008. Durante la sua carriera, durata fino al 2015, ha giocato anche per Gremio, Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Queretaro e Fluminense. È stato convocato nella nazionale brasiliana dal 1999 al 2013.