Real Madrid, Sergio Ramos furibondo: “Si può perdere in molti modi, ma non così…”

Farà tanto parlare il pesante ko subito dal Real Madrid ad opera dei rivali dell’Atletico nel match amichevole di International Champions Cup. Il 7-3 finale per i Colchoneros farà la storia, ecco perché al termine della gara El Capitan Sergio Ramos ha voluto dire la sua dando una scossa all’ambiente.

Come riporta Marca, il centrale spagnolo non l’ha presa affatto bene e si è detto arrabbiato per il modo in cui i Galacticos sono stati letteralmente spazzati via.

NON COSI’ – “La sensazione non è per nulla buona. La stagione è appena iniziata e queste sono partite che servono per raggiungere il livello di gioco. Non l’abbiamo presa come un’amichevole mentre loro no. Il risultato è decisamente troppo ampio. Non ne siamo assolutamente felici. Si può perdere in molti modi, ma non così. Dopo una prima parte orribile l’obiettivo era quello di dimenticarla e provare a vincere almeno il secondo tempo. Detto questo, è sicuramente un brutto risultato. Ripeto, loro l’hanna presa come se fosse una finale. Ci hanno battuto per intensità e sono stati molto bravi a fare gol. Perdere il derby non ci piace perché è il rivale più diretto nella nostra città. Il Real Madrid e la sua gente sono feriti, esattamente come lo siamo per ogni sconfitta. Non credo però che ci si debba preoccupare. Ci rialzeremo”.



RIPARTIRE – Una sconfitta così importante non è certo il modo migliore per rialzarsi dopo la scorsa deludente stagione, ma Sergio Ramos non ha dubbi: “Non è questione di atteggiamento o di voglia di vincere. L’ambizione rimane intatta. Abbiamo vinto molto, ma è passato. Ora siamo partiti da zero, dobbiamo dimenticare la scorsa stagione. È troppo presto per fare delle valutazioni. Dobbiamo continuare a lavorare bene e sull’atteggiamento”.