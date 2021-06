Real Madrid, Sergio Ramos ha chiesto ai compagni di non tagliarsi stipendio. Il motivo? Mbappé…

Il capitano non sarebbe contento dell'atteggiamento del patron merengues

Sergio Ramos sarebbe molto vicino all'addio al Real Madrid ma non solo. Il capitano blancos, grande assente al prossimo Europeo con la Spagna, sarebbe lontanissimo dal rinnovo di contratto con il club e starebbe facendo di tutto affinché anche i suoi compagni non accettino la riduzione dell'ingaggio chiesta dal presidente Florentino Perez. Dietro a questa pressione, ci sarebbe la convinzione che il patron voglia usare i soldi risparmiati per... acquistare Kylian Mbappé.